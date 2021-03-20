В Україні вже вакциновано проти коронавірусу понад 100 тисяч людей

В Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca (торгова назва - Covishield ) за останню добу, 19 березня, отримали 11 628 людей.

Загалом із початку кампанії з вакцинації перше щеплення зробили 104 341 людині, друге — одній особі. Нею стала лікарка, яка працювала за контрактом на Мальдівах.

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За минулу добу, 19 березня, зробили на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Найбільше щеплень за добу зробили у Києві — 1 050. Також серед лідерів Київська та Дніпропетровська (по 820), Львівська (790), Донецька (620) області.

Найменше щеплень за 19 березня зробили у Житомирській (160) та Вінницькій (210) областях.



Кількість вакцинованих проти коронавірусу людей по регіонах / Дані станом на 20 березня / МОЗ

За весь час кампанії з вакцинації найбільше щеплень зробили у Донецькій області (8 104), а найменше — у Житомирській (1 931). Нагадаємо, що кампанія стартувала 24 лютого. Першими у черзі на вакцину – медики, які працюють із хворими на COVID-19, та військові.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал