В Україні вже записують охочих вакцинуватися проти COVID-19, але є умови
Від 15 лютого в Україні стартує вакцинація проти коронавірусу. Першочергово щепитимуть медиків, які лікують хворих на COVID-19. Але вже почали записувати охочих літніх людей.
Джерело:24 канал
Журналісти Здоров'я 24 поспілкувалися з сімейною лікаркою 4 міської клінічної лікарні міста Львова Луковською Мартою Адамівною. Вона працює у відділенні сімейної медицини №2.
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Марта Адамівна розповіла, що сімейні лікарі вже офіційно формують списки охочих прищепитися проти коронавірусу під час 2 етапу вакцинації, тобто людей віком від 80 років.
Відповідне розпорядження дали ще більше ніж тиждень тому. До 20 числа сімейним лікарям треба зробити списки з людей старше 80 років, які хочуть вакцинуватися.
Відтак, для того, аби записатися на вакцинацію, повинна бути укладена угода з сімейним лікарем.
Чи багато охочих отримати вакцину проти COVID-19
Лікарка розповіла, що охочих є багато і люди доволі активні. Вакцину зазвичай не хочуть робити ті люди, які через свій вік вже не виходять з дому взагалі.
Чи може на вакцинацію записатися людина віком до 80 років?
Хоч такого розпорядження ще не було, Марта Адамівна розповіла, що це можливо. Якщо ви не підпадаєте під 2 етап вакцинації, ви все одно можете попередньо записатися у свого сімейного лікаря.
Але щеплення вам зроблять лише тоді, коли настане ваша черга, тобто під час 3, 4 чи 5 етапу відповідно.
5 етапів вакцинації в Україні:
Джерело: МОЗ
- Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які працюють з хворими на коронавірус, громадяни в будинках для людей похилого віку та військовослужбовці ООС, які перебувають на передовій.
- Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування. Туди віднесли соцпрацівників, людей віком від 80 років та інших медичних працівників.
- Вакцинація людей з високим ризиком інфікування. У цю групу потрапили люди віком від 65 до 79
років, а також люди, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави: ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії.
- Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Це люди віком від 60 до 64 років, а також 18 – 59 років із супутніми захворюваннями, а ще громадяни, які перебувають в місцях обмеження волі та/або
слідчих ізоляторах й працівники таких місць. Також під час цього етапу вакцинуватимуть професійні групи людей, які мають підвищений ризик інфікування COVID-19.
- Вакцинація інших громадян, які не входять до пріоритетних груп.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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