В Україні вже записують охочих вакцинуватися проти COVID-19, але є умови

Від 15 лютого в Україні стартує вакцинація проти коронавірусу. Першочергово щепитимуть медиків, які лікують хворих на COVID-19. Але вже почали записувати охочих літніх людей.

Журналісти Здоров'я 24 поспілкувалися з сімейною лікаркою 4 міської клінічної лікарні міста Львова Луковською Мартою Адамівною. Вона працює у відділенні сімейної медицини №2.

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Марта Адамівна розповіла, що сімейні лікарі вже офіційно формують списки охочих прищепитися проти коронавірусу під час 2 етапу вакцинації, тобто людей віком від 80 років.

Відповідне розпорядження дали ще більше ніж тиждень тому. До 20 числа сімейним лікарям треба зробити списки з людей старше 80 років, які хочуть вакцинуватися.

Марта Луковська “ Я, наприклад, всіх своїх людей обдзвонила за 2 дні. Ми всі маємо списки. Це не проблема. Комп'ютер вибиває людей старше 80 років, я маю всі телефони, сідаю вдома, передзвонюю."

Відтак, для того, аби записатися на вакцинацію, повинна бути укладена угода з сімейним лікарем.

Чи багато охочих отримати вакцину проти COVID-19

Лікарка розповіла, що охочих є багато і люди доволі активні. Вакцину зазвичай не хочуть робити ті люди, які через свій вік вже не виходять з дому взагалі.

Марта Луковська “Менш охочі ті, які мають поза 90 років. Бо є таких теж певна кількість людей. Ті практично не виходять з дому, вони вже не хочуть. А ті, котрі після 80, дуже активні. Правда питаються: "зараз пораджуся своєю дочкою, з чоловіком", ще з кимось там. А потім передзвонюють. Люди дуже активно сприймають це.”

Чи може на вакцинацію записатися людина віком до 80 років?

Хоч такого розпорядження ще не було, Марта Адамівна розповіла, що це можливо. Якщо ви не підпадаєте під 2 етап вакцинації, ви все одно можете попередньо записатися у свого сімейного лікаря.

Але щеплення вам зроблять лише тоді, коли настане ваша черга, тобто під час 3, 4 чи 5 етапу відповідно.

5 етапів вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ

Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які працюють з хворими на коронавірус, громадяни в будинках для людей похилого віку та військовослужбовці ООС, які перебувають на передовій. Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування. Туди віднесли соцпрацівників, людей віком від 80 років та інших медичних працівників. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування. У цю групу потрапили люди віком від 65 до 79

років, а також люди, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави: ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії. Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Це люди віком від 60 до 64 років, а також 18 – 59 років із супутніми захворюваннями, а ще громадяни, які перебувають в місцях обмеження волі та/або

слідчих ізоляторах й працівники таких місць. Також під час цього етапу вакцинуватимуть професійні групи людей, які мають підвищений ризик інфікування COVID-19. Вакцинація інших громадян, які не входять до пріоритетних груп.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу