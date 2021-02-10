В Україні впродовж 2020 року не налагодили роботу з виявлення осіб, які контактували з хворими на COVID-19. Якщо цього не робитимуть, то сенсу в тестуванні для фіксування захворюваності не буде.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін розповів, що уникаючи виявлення контактних осіб, в Україні не мінімізують подальше розповсюдження коронавірусу серед населення. За його словами, проблемою є ще й невелика кількість тестувань.

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На думку Александріна, система охорони здоров'я пасивно ставиться до виявлення випадків захворювання. Водночас за кордоном постійно активно шукають нових хворих на COVID-19.

В Україні є проблема ще й з лабораторною діагностикою, розхідними матеріалами та тестами,

– наголосив лікар.

Епідеміолог зазначив, що за час пандемії вдалося побачили, що державна система недостатньо ретельно стежить за якістю продукції, яка надходить на український ринок.

Як він розповів, це видно із засобів індивідуального захисту, які мають необхідні сертифікати, але жодним чином не захищають медичних працівників, та з відсутності розуміння, що таке програма інфекційної безпеки для зниження ризику внутрішньолікарняних спалахів коронавірусу.

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Александрін вважає, що в Україні була повністю зруйнована система епіднагляду, яка дозволяла відстежувати інфекційний рівень захворювань і швидко реагувати на усунення спалахів.

"Лише недавно затвердили наказ МОЗ щодо епіднагляду, але це просто папірець, просто наказ, який ще необхідно впроваджувати", – зазначив він.

Лікар припустив, що за умови достатнього фінансування для цього знадобиться ще приблизно 3 роки.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 в Україні виявили 1 249 646 хворих осіб. Станом на 10 лютого 2021 року, одужали 1 084 608 людей. На жаль, померли 23 771 хворий на коронавірус.

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Як припустив Александрін, в Україні поступово виробляється колективний імунітет, адже за деякими розрахунками, близько 50% населення України "зустрілися зі збудником коронавірусу". Однак лікар застеріг, що антитіла у людей, які перенесли коронавірус, не постійні. Зокрема, їх може вистачити на 6 – 9 місяців.

На думку епідеміолога, якщо до осені в Україні не вакцинують критичну масу населення, то виникне 2 хвиля захворюваності на COVID-19.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу