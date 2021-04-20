Інсульт залишається основною причиною інвалідності та однією з головних причин смерті населення. З квітня 2020 року надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті входить в Програму медичних гарантій та оплачується Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тобто є безкоштовним для пацієнтів.

Про це повідомили на пресконференції "Надання допомоги при інсульті за Програмою медичних гарантій: виклики та досягнення".

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Договори на надання пакету послуг при інсульті у 2020 році підписали 192 медичних заклади по всій країні – це ті лікарні, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та Національної служби здоров’я України для надання пакету медичної допомоги при інсульті.

Це, зокрема, цілодобовий доступ до комп'ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ), цілодобова доступність невролога/нейрохірурга та анестезіолога, відділення інтенсивної терапії, лабораторії, а також постійний доступ до кисню.

За наказом МОЗ, усіх пацієнтів з ознаками інсульту повинні доставляти у лікарні, які підписали договір із НСЗУ для надання пакету допомоги при гострому мозковому інсульті. В першу годину після доправлення у лікарню пацієнту з підозрою на інсульт повинні зробити КТ або МРТ для встановлення діагнозу.

Уся діагностика та лікарські засоби, які передбачені протоколам лікування інсульту мають надаватись безкоштовно. Якщо в лікарнях, які підписали договір з НСЗУ, виписують рецепти на додаткові препарати або вимагають покупки медикаментів – звертайтесь за номером 1677 та повідомте НСЗУ про це. На жаль, ми досі фіксуємо такі випадки,

– розповів директор Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ Дмитро Самофалов.

Програма медичних гарантій в частині допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом покриває усе необхідне лікування, діагностику та реабілітацію у гострому періоді, а також проведення тромболізису – введення спеціального лікарського засобу (тромболітику), який розчиняє тромб в мозку. Наразі це найбільш ефективний метод лікування ішемічного інсульту.

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