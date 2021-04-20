В Україні за 2020 рік сталося близько 125 тисяч інсультів: що змінилося в підходах лікування

Джерело:24 Канал
Інсульт залишається основною причиною інвалідності та однією з головних причин смерті населення. З квітня 2020 року надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті входить в Програму медичних гарантій та оплачується Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тобто є безкоштовним для пацієнтів.
Про це повідомили на пресконференції "Надання допомоги при інсульті за Програмою медичних гарантій: виклики та досягнення".
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Договори на надання пакету послуг при інсульті у 2020 році підписали 192 медичних заклади по всій країні – це ті лікарні, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та Національної служби здоров’я України для надання пакету медичної допомоги при інсульті.
Це, зокрема, цілодобовий доступ до комп'ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ), цілодобова доступність невролога/нейрохірурга та анестезіолога, відділення інтенсивної терапії, лабораторії, а також постійний доступ до кисню.
За наказом МОЗ, усіх пацієнтів з ознаками інсульту повинні доставляти у лікарні, які підписали договір із НСЗУ для надання пакету допомоги при гострому мозковому інсульті. В першу годину після доправлення у лікарню пацієнту з підозрою на інсульт повинні зробити КТ або МРТ для встановлення діагнозу.
Уся діагностика та лікарські засоби, які передбачені протоколам лікування інсульту мають надаватись безкоштовно. Якщо в лікарнях, які підписали договір з НСЗУ, виписують рецепти на додаткові препарати або вимагають покупки медикаментів – звертайтесь за номером 1677 та повідомте НСЗУ про це. На жаль, ми досі фіксуємо такі випадки,
– розповів директор Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ Дмитро Самофалов.
Програма медичних гарантій в частині допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом покриває усе необхідне лікування, діагностику та реабілітацію у гострому періоді, а також проведення тромболізису – введення спеціального лікарського засобу (тромболітику), який розчиняє тромб в мозку. Наразі це найбільш ефективний метод лікування ішемічного інсульту.
За 2020 рік в Україні сталось близько 125 тисяч інсультів. Більшість пацієнтів доставили у спеціалізовані лікарні з інсультними відділеннями.
За даними Національної служби здоров’я України, за 9 місяців 2020 року за надання допомоги пацієнтам з інсультом законтрактованим лікарням перерахували 1 мільярд 360 мільйонів гривень. На 2021 рік для оплати медичної допомоги при інсульті запланували 2 мільярди 570 мільйонів гривень.
Виживаність та успішна реабілітація пацієнта залежить від того, як швидко хворому буде надана кваліфікована медична допомога. Зробити це потрібно у перші 4,5 години після інсульту. За одну хвилину інсульту у мозку відмирають близько 2 мільйони нейронів.
Основними симптомами інсульту є:
При появі ознак інсульту слід телефонувати в екстрену медичну допомогу за номером 103.