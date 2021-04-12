В Україні в березні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом з початку пандемії. Наразі в лікарнях перебуває понад 97 тисяч пацієнтів.

Це на 52% більше, ніж в листопаді минулого року, коли був попередній максимум госпіталізацій.

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Наскільки зросла статистика в регіонах

На 239% в порівнянні з лютим збільшилася кількість госпіталізацій в Києві – до понад 10 тисяч людей.

На 210% – в Дніпропетровській області.

На 200% – у Хмельницькій та Одеській областях.

На 184% зросла кількість госпіталізацій в Житомирській.

На 178% – в Київській області.

На 165% – у Львівській області.

Важких пацієнтів побільшало

Також в березні, у порівнянні з лютим, зросла на 127% кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню.

Їхня загальна кількість склала майже 76 тисяч, або 75% від всіх пролікованих пацієнтів в березні; на 115% кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ – з майже 4 тисяч до понад 8 тисяч.

Крім того, на 50% зросла кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії – з 8,5 тисячі до 16,5 тисячі.

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