В Україні за березень від початку пандемії госпіталізували рекордну кількість пацієнтів
В Україні в березні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом з початку пандемії. Наразі в лікарнях перебуває понад 97 тисяч пацієнтів.
Джерело:Національна служба здоров'я України
Це на 52% більше, ніж в листопаді минулого року, коли був попередній максимум госпіталізацій.
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Наскільки зросла статистика в регіонах
- На 239% в порівнянні з лютим збільшилася кількість госпіталізацій в Києві – до понад 10 тисяч людей.
- На 210% – в Дніпропетровській області.
- На 200% – у Хмельницькій та Одеській областях.
- На 184% зросла кількість госпіталізацій в Житомирській.
- На 178% – в Київській області.
- На 165% – у Львівській області.
Важких пацієнтів побільшало
Також в березні, у порівнянні з лютим, зросла на 127% кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню.
Їхня загальна кількість склала майже 76 тисяч, або 75% від всіх пролікованих пацієнтів в березні; на 115% кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ – з майже 4 тисяч до понад 8 тисяч.
Крім того, на 50% зросла кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії – з 8,5 тисячі до 16,5 тисячі.
Головне про СOVID-19 в Україні
- За минулу добу хворобу підтвердили 7 856 мешканцям країни.
- Загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 1 861 105.
- На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, за минулу добу померло 287 людей.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 людей.
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