В Україні за березень від початку пандемії госпіталізували рекордну кількість пацієнтів

Джерело:Національна служба здоров'я України
В Україні в березні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом з початку пандемії. Наразі в лікарнях перебуває понад 97 тисяч пацієнтів.
Це на 52% більше, ніж в листопаді минулого року, коли був попередній максимум госпіталізацій.
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Також в березні, у порівнянні з лютим, зросла на 127% кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню.
Їхня загальна кількість склала майже 76 тисяч, або 75% від всіх пролікованих пацієнтів в березні; на 115% кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ – з майже 4 тисяч до понад 8 тисяч.
Крім того, на 50% зросла кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії – з 8,5 тисячі до 16,5 тисячі.