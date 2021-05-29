В Україні за добу 16 815 людей щеплено проти COVID-19

За минулу добу, 28 травня, 16 815 людей отримали вакцину проти коронавірусу. Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані – 7 030 людей.

Протягом доби працювали 273 мобільних бригад, 354 пунктів щеплення.

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Скільки загалом вакцинували українців

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 008 859 людей.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.

Скільки вакцин використали в Україні

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 486 758,

Щеплено вакциною Coronavac – 109 143,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 60 856,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 878,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.

Вакцинація за 28 травня: які використали вакцини за минулу добу

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 1 232,

Щеплено вакциною Coronavac – 11 192,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 2 643,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 1 748,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 0.

Зазначимо, що вакцина Janssen (Johnson & Johnson's) ще не зареєстрована в Україні! МОЗ дозволило ввезти в Україну 500 доз цієї вакцини для щеплення працівників компаній з США.

Дані взяті з Укрінформу

"Вакцина виробництва Johnson & Johnson ще не зареєстрована в Україні. 500 доз цієї вакцини були завезені на територію нашої держави відповідно до затвердженого порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку і забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники компанії працюють на Алясці в сфері рибальства, тому вакцинація сертифікованої в США вакциною є вимогою в'їзду на територію Сполучених Штатів Америки", – заявили в МОЗ у коментарі для видання.

Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 777 людина.