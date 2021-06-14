Протягом доби, 13 червня, працювали 162 мобільні бригади, 205 пунктів щеплення.

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Станом на 14 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 686 852 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 479 703 особи, з них отримали 1 дозу – 1 479 701 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 238 798 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Щеплено вакциною Coronavac – 355 322,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 996,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу активніше відкривати центри масового вакцинування проти COVID-19 і збільшити кількість таких центрів в населених пунктах.

Джерело: Фейсбук-сторінка

"Вдячний всім представникам місцевої влади, органів місцевого самоврядування, які відгукнулися на заклик та розгорнули такі центри у своїх містах. Також хочу звернутися до тих, хто цього ще не зробив. Вакцини в Україні достатньо. Усі охочі повинні отримати змогу вакцинуватися якнайближче до свого місця проживання", – сказав прем'єр.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу