Знову рекорд смертності від COVID-19 в Україні: госпіталізували теж найбільшу кількість людей

Станом на 24 березня в Україні зареєстрували 1 579 906 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 14 174 нових хворих. З них 750 дітей та 434 медпрацівники.

Впродовж минулої доби найбільше пацієнтів з коронавірусом зафіксували у Києві (1 300), а також в Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

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За згаданий період, 23 березня, до лікарень госпіталізували 5 438 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. Це вперше від початку пандемії в Україні госпіталізували таку кількість людей впродовж одного дня.

Високою залишається й смертність – другий день підряд рекордний показник. Так, за минулу добу від недуги померло 342 українця.

Натомість 7 386 пацієнтів виписали внаслідок покращення стану або одужання.

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