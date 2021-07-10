За добу 9 липня, одну дозу отримали 53 820 людей, дві дози, а відтак повний захист проти коронавірусу – 60 840 людина.

Актуально COVID-19 в Україні: понад 500 хворих, 20 летальних

Протягом доби працювали:

697 мобільних бригад,

1 562 пункти щеплення;

38 центрів вакцинації.

Зверніть увагу! Наразі до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 788 697 людей.

Динаміка вакцинації

Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 10 липня щеплено 2 277 228 людей, з них 1 дозу отримали 2 277 226 людей.

Повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози – 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень.

Актуальна статистика вакцинації в Україні / Інфографіка МОЗ

Якими вакцинами прищеплюють українців найчастіше:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 720 242,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 709 295,

AstraZeneca – 360 114,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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