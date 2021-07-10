В Україні за добу другу дозу COVID-вакцини отримали понад 60 тисяч людей
Джерело:МОЗ
В Україні проти коронавірусу від учора вакцинували ще 114 660 людей – найбільше від початку вакцинальної кампанії. Тож, темпи вакцинації в країні зросли.
За добу 9 липня, одну дозу отримали 53 820 людей, дві дози, а відтак повний захист проти коронавірусу – 60 840 людина.
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Протягом доби працювали:
- 697 мобільних бригад,
- 1 562 пункти щеплення;
- 38 центрів вакцинації.
Динаміка вакцинації
Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 10 липня щеплено 2 277 228 людей, з них 1 дозу отримали 2 277 226 людей.
Повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози – 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень.
Актуальна статистика вакцинації в Україні / Інфографіка МОЗ
Якими вакцинами прищеплюють українців найчастіше:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 720 242,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 709 295,
- AstraZeneca – 360 114,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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