Серед нових інфікованих – 28 дітей та 6 медиків. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві.
До теми Новини про коронавірус 26 червня: кому загрожує важкий перебіг "Дельта", рекорд смертей в Росії
Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.
Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них:
- методом ПЛР – 13 926,
- методом ІФА – 2 966,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.
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