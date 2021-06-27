Серед нових інфікованих – 28 дітей та 6 медиків. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві.

До теми Новини про коронавірус 26 червня: кому загрожує важкий перебіг "Дельта", рекорд смертей в Росії

Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.

Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них:

методом ПЛР – 13 926,

методом ІФА – 2 966,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.

Від початку пандемії в країні: виявили – 2 233 996 хворих на COVID-19,

одужали – 2 163 069 пацієнтів,

померли – 52 286 інфікованих,

проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794

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