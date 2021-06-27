В Україні за добу госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили

27 червня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Станом на 27 червня в Україні зареєстрували більш ніж 2,2 мільйона хворих на коронавірус. 450 з них зареєстрували впродовж минулої доби.

Серед нових інфікованих – 28 дітей та 6 медиків. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві.

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Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.

Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них:

  • методом ПЛР – 13 926,
  • методом ІФА – 2 966,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.

Від початку пандемії в країні:

  • виявили – 2 233 996 хворих на COVID-19,
  • одужали – 2 163 069 пацієнтів,
  • померли – 52 286 інфікованих,
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794

Добовий приріст інфікованих в регіонах:

  • Київ – 135 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 46 випадків;
  • Донецька область – 3 випадки;
  • Житомирська область – 19 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 20 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків;
  • Київська область – 37 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 9 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 39 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 9 випадків;
  • Сумська область – 15 випадків;
  • Тернопільська область – 7 випадків;
  • Харківська область – 17 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 8 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт