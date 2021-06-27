В Україні за добу госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили
Джерело:МОЗ
Станом на 27 червня в Україні зареєстрували більш ніж 2,2 мільйона хворих на коронавірус. 450 з них зареєстрували впродовж минулої доби.
Серед нових інфікованих – 28 дітей та 6 медиків. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві.
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Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.
Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них:
- методом ПЛР – 13 926,
- методом ІФА – 2 966,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.
Від початку пандемії в країні:
- виявили – 2 233 996 хворих на COVID-19,
- одужали – 2 163 069 пацієнтів,
- померли – 52 286 інфікованих,
- проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794
Добовий приріст інфікованих в регіонах:
- Київ – 135 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 46 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 19 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 20 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків;
- Київська область – 37 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 9 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 39 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 9 випадків;
- Сумська область – 15 випадків;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 17 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 8 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу