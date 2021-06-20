Госпіталізації потребували 544 хворих з вираженими симптомами COVID-19. Найбільше інфікованих зареєстрували у м. Київ, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Київській областях.
Актуально Штам коронавірусу Delta стає домінантним варіантом у світі, – ВООЗ
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 865 осіб,
- методом ІФА – 2 958 осіб,
- експрес-тестами – 8 514 осіб.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 91 випадок;
- Вінницька область – 8 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 28 випадків;
- Донецька область – 17 випадків;
- Житомирська область – 13 випадків;
- Закарпатська область – 7 випадків;
- Запорізька область – 17 випадків;
- Івано-Франківська область – 4 випадки;
- Київська область – 32 випадки;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 17 випадків;
- Миколаївська область – 32 випадки;
- Одеська область – 19 випадків;
- Полтавська область – 9 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 20 випадків;
- Тернопільська область – 11 випадків;
- Харківська область – 32 випадки;
- Херсонська область – 39 випадків;
- Хмельницька область – 9 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 17 випадків;
- Чернігівська область – 9 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу