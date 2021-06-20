В Україні за добу інфікувались коронавірусом 479 людей

Від учора коронавірусну хворобу діагностували 479 мешканцям України, серед них 15 дітей та 6 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 24 людини. Натомість видужали – 755 людей.

Госпіталізації потребували 544 хворих з вираженими симптомами COVID-19. Найбільше інфікованих зареєстрували у м. Київ, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Київській областях.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 865 осіб,

методом ІФА – 2 958 осіб,

експрес-тестами – 8 514 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 91 випадок;

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 28 випадків;

Донецька область – 17 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 7 випадків;

Запорізька область – 17 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 32 випадки;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 17 випадків;

Миколаївська область – 32 випадки;

Одеська область – 19 випадків;

Полтавська область – 9 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 11 випадків;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 39 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 17 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 2 229 523 людини. Станом на 20 червня одужали – 2 151 463 пацієнтів. Втім від ускладнень недуги, на жаль, померли 52 016 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу