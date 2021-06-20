В Україні за добу інфікувались коронавірусом 479 людей

20 червня 2021 , 08:05

Джерело:

РНБО України

Від учора коронавірусну хворобу діагностували 479 мешканцям України, серед них 15 дітей та 6 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 24 людини. Натомість видужали – 755 людей.

Госпіталізації потребували 544 хворих з вираженими симптомами COVID-19. Найбільше інфікованих зареєстрували у м. Київ, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Київській областях.

Актуально Штам коронавірусу Delta стає домінантним варіантом у світі, – ВООЗ

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 13 865 осіб,
  • методом ІФА – 2 958 осіб,
  • експрес-тестами – 8 514 осіб.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 2 229 523 людини. Станом на 20 червня одужали – 2 151 463 пацієнтів. Втім від ускладнень недуги, на жаль, померли 52 016 хворих.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 91 випадок;
  • Вінницька область – 8 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 28 випадків;
  • Донецька область – 17 випадків;
  • Житомирська область – 13 випадків;
  • Закарпатська область – 7 випадків;
  • Запорізька область – 17 випадків;
  • Івано-Франківська область – 4 випадки;
  • Київська область – 32 випадки;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 17 випадків;
  • Миколаївська область – 32 випадки;
  • Одеська область – 19 випадків;
  • Полтавська область – 9 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 20 випадків;
  • Тернопільська область – 11 випадків;
  • Харківська область – 32 випадки;
  • Херсонська область – 39 випадків;
  • Хмельницька область – 9 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 17 випадків;
  • Чернігівська область – 9 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська