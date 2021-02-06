За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіло 1 241 479 осіб. За минулу добу, 5 лютого, зафіксовано 4 310 нових хворих.

Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник. Також 5 лютого госпіталізовали 1 884 людей. На жаль, від ускладнень померло 129 пацієнтів. Одужало – 7 158 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 241 479 осіб;

одужало – 1 070 749 осіб;

летальних випадків – 23 516. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 212 випадків;

Вінницька область – 247 випадків;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 125 випадків;

Житомирська область – 124 випадки;

Закарпатська область – 221 випадок;

Запорізька область – 227 випадків;

Івано-Франківська область – 498 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 286 випадків;

Миколаївська область – 82 випадки;

Одеська область – 176 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 97 випадків;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 225 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 132 випадки;

Черкаська область – 111 випадків;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Новина доповнюється….