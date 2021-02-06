В Україні за добу коронавірус підтвердили у 4 310 людей: статистика

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіло 1 241 479 осіб. За минулу добу, 5 лютого, зафіксовано 4 310 нових хворих.
Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.
Також 5 лютого госпіталізовали 1 884 людей. На жаль, від ускладнень померло 129 пацієнтів. Одужало – 7 158 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 241 479 осіб;
- одужало – 1 070 749 осіб;
- летальних випадків – 23 516.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 212 випадків;
- Вінницька область – 247 випадків;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 306 випадків;
- Донецька область – 125 випадків;
- Житомирська область – 124 випадки;
- Закарпатська область – 221 випадок;
- Запорізька область – 227 випадків;
- Івано-Франківська область – 498 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 54 випадки;
- Львівська область – 286 випадків;
- Миколаївська область – 82 випадки;
- Одеська область – 176 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 97 випадків;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 225 випадків;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 132 випадки;
- Черкаська область – 111 випадків;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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