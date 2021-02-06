В Україні за добу коронавірус підтвердили у 4 310 людей: статистика

6 лютого 2021 , 08:22
Читать новость на русском

Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіло 1 241 479 осіб. За минулу добу, 5 лютого, зафіксовано 4 310 нових хворих.

Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Також 5 лютого госпіталізовали 1 884 людей. На жаль, від ускладнень померло 129 пацієнтів. Одужало – 7 158 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 241 479 осіб;
  • одужало – 1 070 749 осіб;
  • летальних випадків – 23 516.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 212 випадків;
  • Вінницька область – 247 випадків;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 306 випадків;
  • Донецька область – 125 випадків;
  • Житомирська область – 124 випадки;
  • Закарпатська область – 221 випадок;
  • Запорізька область – 227 випадків;
  • Івано-Франківська область – 498 випадків;
  • Київська область – 295 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 54 випадки;
  • Львівська область – 286 випадків;
  • Миколаївська область – 82 випадки;
  • Одеська область – 176 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 111 випадків;
  • Сумська область – 97 випадків;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 225 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 132 випадки;
  • Черкаська область – 111 випадків;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новина доповнюється….