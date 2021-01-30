Станом на 30 січня 2021 року в Україні зафіксовано 1 216 278 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу кількість хворих зросла на 4 685. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях. Читайте також Новини про коронавірус 29 січня: точні дати вакцинації в Україні, світ отримав ще одну вакцину​ Також за минулу добу️️ госпіталізовано 1 906 осіб. На жаль, 149 людей померли від ускладнень. За добу одужало 11 317 пацієнтів. Також протягом 29 січня здійснено 41 781 тестування на коронавірус (методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910). За весь час пандемії в Україні️ захворіло – 1 216 278 осіб;

одужало – 1 014 658 осіб;

летальних випадків – 22 628;

проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 341 випадок;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 146 випадків;

Дніпропетровська область – 335 випадків;

Донецька область – 170 випадків;

Житомирська область – 158 випадків;

Закарпатська область – 245 випадків;

Запорізька область – 220 випадків;

Івано-Франківська область – 412 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 36 випадків;

Луганська область – 108 випадків;

Львівська область – 356 випадків;

Миколаївська область – 84 випадки;

Одеська область – 174 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 116 випадків;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 124 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 123 випадки;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 117 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя

Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу