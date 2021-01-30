В Україні за добу підтвердили 4 685 нових випадків COVID-19: статистика

30 січня 2021 , 08:18
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Станом на 30 січня 2021 року в Україні зафіксовано 1 216 278 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу кількість хворих зросла на 4 685. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

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Також за минулу добу️️ госпіталізовано 1 906 осіб. На жаль, 149 людей померли від ускладнень. За добу одужало 11 317 пацієнтів. Також протягом 29 січня здійснено 41 781 тестування на коронавірус (методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).

За весь час пандемії в Україні️

  • захворіло – 1 216 278 осіб;
  • одужало – 1 014 658 осіб;
  • летальних випадків – 22 628;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 341 випадок;
  • Вінницька область – 241 випадок;
  • Волинська область – 146 випадків;
  • Дніпропетровська область – 335 випадків;
  • Донецька область – 170 випадків;
  • Житомирська область – 158 випадків;
  • Закарпатська область – 245 випадків;
  • Запорізька область – 220 випадків;
  • Івано-Франківська область – 412 випадків;
  • Київська область – 325 випадків;
  • Кіровоградська область – 36 випадків;
  • Луганська область – 108 випадків;
  • Львівська область – 356 випадків;
  • Миколаївська область – 84 випадки;
  • Одеська область – 174 випадки;
  • Полтавська область – 104 випадки;
  • Рівненська область – 116 випадків;
  • Сумська область – 77 випадків;
  • Тернопільська область – 124 випадки;
  • Харківська область – 280 випадків;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 123 випадки;
  • Черкаська область – 155 випадків;
  • Чернівецька область – 186 випадків;
  • Чернігівська область – 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя


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