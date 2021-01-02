Станом на 2 січня в Україні коронавірус виявили у 1 069 517 людей. За минулу добу, 1 січня, лабораторії повідомили ще про 5 038 позитивних випадків COVID-19.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Зауважимо, редакція Здоров’я зв’язалася з кількома приватними лабораторіями, які проводять тестування на коронавірус в Україні, і чимало з них повідомили про те, що у них вихідними днями були 31 грудня і 1 січня. Тобто лабораторії ці святкові дні працюють у "послабленому" режимі, відтак МОЗ повідомляє про меншу кількість хворих, ніж зазвичай. Ймовірно, з вівторка, 5 січня, в Україні почнуть фіксувати значний приріст інфікованих.

5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник,

– заявив Максим Степанов.

За минулу добу одужало 2 606 осіб, загалом – 722 615. На жаль, 1 січня від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 51 людина. Загальна кількість летальних випадків зросла до 18 731.

За весь час пандемії в Україні проведено 5 597 641 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8 544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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