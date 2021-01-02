В Україні за добу COVID-19 підтвердили у 5 038 людей
Станом на 2 січня в Україні коронавірус виявили у 1 069 517 людей. За минулу добу, 1 січня, лабораторії повідомили ще про 5 038 позитивних випадків COVID-19.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник,
– заявив Максим Степанов.
За минулу добу одужало 2 606 осіб, загалом – 722 615. На жаль, 1 січня від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 51 людина. Загальна кількість летальних випадків зросла до 18 731.
За весь час пандемії в Україні проведено 5 597 641 ПЛР-тестування.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 112 649 випадків;
- Вінницька область – 22 801 випадок;
- Волинська область – 33 312 випадки;
- Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
- Донецька область – 37 198 випадків;
- Житомирська область – 39 982 випадки;
- Закарпатська область – 28 407 випадків;
- Запорізька область – 54 717 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
- Київська область – 60 238 випадків;
- Кіровоградська область – 8 544 випадки;
- Луганська область – 10 923 випадки;
- Львівська область – 62 130 випадків;
- Миколаївська область – 31 705 випадків;
- Одеська область – 71 889 випадків;
- Полтавська область – 36 733 випадки;
- Рівненська область – 41 503 випадки;
- Сумська область – 41 350 випадків;
- Тернопільська область – 34 275 випадків;
- Харківська область – 70 212 випадки;
- Херсонська область – 18 044 випадки;
- Хмельницька область – 39 932 випадки;
- Черкаська область – 39 481 випадок;
- Чернівецька область – 40 357 випадків;
- Чернігівська область – 30 353 випадки.
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