COVID-19 в Україні: понад 3 тисячі захворіли, 5 тисяч – видужали
Станом на 18 січня впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 3 034 випадків передачі коронавірусної хвороби. Натомість видужали від коронавірусу 5 236 пацієнтів.
Добова статистика
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.
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Серед нових хворих 107 дітей та 87 медпрацівників. Також за минулу потребували госпіталізації 1 304 людини.
Від ускладнень померли 67 пацієнтів.
Натомість видужали 5 236 людини з діагнозом COVID-19.
Українські лабораторії здійснили 13 247 тестувань за добу – зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846. Загалом станом на 18 січня провели уже 5 964 388 ПЛР-тестувань.
Кількість хворих в областях: добовий приріст
- м. Київ – 301 випадок;
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 129 випадків;
- Дніпропетровська область – 220 випадків;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 266 випадків;
- Івано-Франківська область – 110 випадків;
- Київська область – 240 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 122 випадки;
- Миколаївська область – 323 випадки;
- Одеська область – 150 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 61 випадок;
- Сумська область – 84 випадки;
- Тернопільська область – 91 випадок;
- Харківська область – 46 випадків;
- Херсонська область – 78 випадків;
- Хмельницька область – 1 випадок;
- Черкаська область – 120 випадків;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Чернігівська область – 36 випадків.
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