Станом на 18 січня впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 3 034 випадків передачі коронавірусної хвороби. Натомість видужали від коронавірусу 5 236 пацієнтів.

Добова статистика

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.

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Серед нових хворих 107 дітей та 87 медпрацівників. Також за минулу потребували госпіталізації 1 304 людини.

Від ускладнень померли 67 пацієнтів.

Натомість видужали 5 236 людини з діагнозом COVID-19.

Українські лабораторії здійснили 13 247 тестувань за добу – зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846. Загалом станом на 18 січня провели уже 5 964 388 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 мільйон 163 тисячі 716 людей. З них станом на 18 січня видужали 871 196 пацієнтів, померли внаслідок ускладненого перебігу недуги 20 869 хворих.

Кількість хворих в областях: добовий приріст

м. Київ – 301 випадок;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 266 випадків;

Івано-Франківська область – 110 випадків;

Київська область – 240 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 122 випадки;

Миколаївська область – 323 випадки;

Одеська область – 150 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 61 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 91 випадок;

Харківська область – 46 випадків;

Херсонська область – 78 випадків;

Хмельницька область – 1 випадок;

Черкаська область – 120 випадків;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

Зверніть увагу! Міністерство охорони здоров'я закликало українців діагностуватись на коронавірусу у випадку будь-яких симптомів ГРВІ.



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