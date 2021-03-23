В Україні за добу виявили 11 476 нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 22 березня, в Україні зафіксували 11 476 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість виявлених хворих з початку епідемії зросла до 1 565 732.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 606 дітей та 357 медпрацівників.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
Також 22 березня госпіталізовано 2 519 осіб. На жаль, 333 людини померли від ускладнень за минулу добу, одужало – 8 044 пацієнтів.
Крім того, здійснено за добу 88 673 тестувань (методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).
- захворіло – 1 565 732 особи;
- одужало – 1 268 886 осіб;
- летальних випадків – 30 431;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах за 22 березня:
- м. Київ – 1 050 випадків;
- Вінницька область – 716 випадків;
- Волинська область – 225 випадків;
- Дніпропетровська область – 604 випадки;
- Донецька область – 270 випадків;
- Житомирська область – 186 випадків;
- Закарпатська – 428 випадків;
- Запорізька область – 340 випадків;
- Івано-Франківська область – 351 випадок;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 57 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Львівська область – 995 випадків;
- Миколаївська область – 429 випадків;
- Одеська область – 1 122 випадки;
- Полтавська область – 697 випадків;
- Рівненська область – 376 випадків;
- Сумська область – 192 випадки;
- Тернопільська область – 430 випадків;
- Харківська область – 843 випадки;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 376 випадків;
- Черкаська область – 277 випадків;
- Чернівецька область – 579 випадків;
- Чернігівська область – 28 випадків.
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