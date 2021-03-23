Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 606 дітей та 357 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Також 22 березня госпіталізовано 2 519 осіб. На жаль, 333 людини померли від ускладнень за минулу добу, одужало – 8 044 пацієнтів.

Крім того, здійснено за добу 88 673 тестувань (методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

За весь час пандемії в Україні: дані станом на 23 березня захворіло – 1 565 732 особи;

одужало – 1 268 886 осіб;

летальних випадків – 30 431;

проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах за 22 березня:

м. Київ – 1 050 випадків;

Вінницька область – 716 випадків;

Волинська область – 225 випадків;

Дніпропетровська область – 604 випадки;

Донецька область – 270 випадків;

Житомирська область – 186 випадків;

Закарпатська – 428 випадків;

Запорізька область – 340 випадків;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 995 випадків;

Миколаївська область – 429 випадків;

Одеська область – 1 122 випадки;

Полтавська область – 697 випадків;

Рівненська область – 376 випадків;

Сумська область – 192 випадки;

Тернопільська область – 430 випадків;

Харківська область – 843 випадки;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 277 випадків;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.