В Україні за добу виявили 11 476 нових хворих на коронавірус

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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

За минулу добу, 22 березня, в Україні зафіксували 11 476 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість виявлених хворих з початку епідемії зросла до 1 565 732.

Як змінилась ситуація за добу

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 606 дітей та 357 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Також 22 березня госпіталізовано 2 519 осіб. На жаль, 333 людини померли від ускладнень за минулу добу, одужало – 8 044 пацієнтів.

Крім того, здійснено за добу 88 673 тестувань (методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

За весь час пандемії в Україні: дані станом на 23 березня
  • захворіло – 1 565 732 особи;
  • одужало – 1 268 886 осіб;
  • летальних випадків – 30 431;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах за 22 березня:

  • м. Київ – 1 050 випадків;
  • Вінницька область – 716 випадків;
  • Волинська область – 225 випадків;
  • Дніпропетровська область – 604 випадки;
  • Донецька область – 270 випадків;
  • Житомирська область – 186 випадків;
  • Закарпатська – 428 випадків;
  • Запорізька область – 340 випадків;
  • Івано-Франківська область – 351 випадок;
  • Київська область – 727 випадків;
  • Кіровоградська область – 57 випадків;
  • Луганська область – 147 випадків;
  • Львівська область – 995 випадків;
  • Миколаївська область – 429 випадків;
  • Одеська область – 1 122 випадки;
  • Полтавська область – 697 випадків;
  • Рівненська область – 376 випадків;
  • Сумська область – 192 випадки;
  • Тернопільська область – 430 випадків;
  • Харківська область – 843 випадки;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 376 випадків;
  • Черкаська область – 277 випадків;
  • Чернівецька область – 579 випадків;
  • Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу