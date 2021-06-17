Також за минулу добу, 16 червня,️ госпіталізовано 601 особу. На жаль, 55 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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️Крім того, одужало 4 682 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 27 036 осіб,

️ методом ІФА – 10 538 осіб,

️ експрес-тестами – 17 722 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 227 225 осіб;

одужало – 2 145 660 осіб;

летальних випадків – 51 902;

проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 251 випадок;

Вінницька область – 43 випадків;

Волинська область – 36 випадків;

Дніпропетровська область – 78 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 35 випадків;

Закарпатська область – 26 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 45 випадків;

Миколаївська область – 43 випадки;

Одеська область – 21 випадок;

Полтавська область – 54 випадків;

Рівненська область – 23 випадки;

Сумська область – 46 випадок;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 42 випадків;

Черкаська область – 41 випадок;

Чернівецька область – 232 випадки;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу