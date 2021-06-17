В Україні за добу виявили 1188 нових хворих на коронавірус

17 червня 2021 , 08:19
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Джерело:

МОЗ України

В Україні станом на ​17 червня 2021 року зафіксовано 1188 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 за минулу добу. Серед нових хворих – 62 дитини та 6 медпрацівників.

Також за минулу добу, 16 червня,️ госпіталізовано 601 особу. На жаль, 55 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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️Крім того, одужало 4 682 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

За добу протестовано:

  • ️ методом ПЛР – 27 036 осіб,
  • ️ методом ІФА – 10 538 осіб,
  • ️ експрес-тестами – 17 722 особи.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 2 227 225 осіб;
  • одужало – 2 145 660 осіб;
  • летальних випадків – 51 902;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.

 

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 251 випадок;
  • Вінницька область – 43 випадків;
  • Волинська область – 36 випадків;
  • Дніпропетровська область – 78 випадків;
  • Донецька область – 51 випадок;
  • Житомирська область – 35 випадків;
  • Закарпатська область – 26 випадків;
  • Запорізька область – 58 випадків;
  • Івано-Франківська область – 14 випадків;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 21 випадок;
  • Львівська область – 45 випадків;
  • Миколаївська область – 43 випадки;
  • Одеська область – 21 випадок;
  • Полтавська область – 54 випадків;
  • Рівненська область – 23 випадки;
  • Сумська область – 46 випадок;
  • Тернопільська область – 13 випадків;
  • Харківська область – 96 випадків;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 42 випадків;
  • Черкаська область – 41 випадок;
  • Чернівецька область – 232 випадки;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Сімсек