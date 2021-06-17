В Україні за добу виявили 1188 нових хворих на коронавірус

В Україні станом на 17 червня 2021 року зафіксовано 1188 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 за минулу добу. Серед нових хворих – 62 дитини та 6 медпрацівників.
Також за минулу добу, 16 червня,️ госпіталізовано 601 особу. На жаль, 55 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
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️Крім того, одужало 4 682 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 27 036 осіб,
- ️ методом ІФА – 10 538 осіб,
- ️ експрес-тестами – 17 722 особи.
- захворіло – 2 227 225 осіб;
- одужало – 2 145 660 осіб;
- летальних випадків – 51 902;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 251 випадок;
- Вінницька область – 43 випадків;
- Волинська область – 36 випадків;
- Дніпропетровська область – 78 випадків;
- Донецька область – 51 випадок;
- Житомирська область – 35 випадків;
- Закарпатська область – 26 випадків;
- Запорізька область – 58 випадків;
- Івано-Франківська область – 14 випадків;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 45 випадків;
- Миколаївська область – 43 випадки;
- Одеська область – 21 випадок;
- Полтавська область – 54 випадків;
- Рівненська область – 23 випадки;
- Сумська область – 46 випадок;
- Тернопільська область – 13 випадків;
- Харківська область – 96 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 42 випадків;
- Черкаська область – 41 випадок;
- Чернівецька область – 232 випадки;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу