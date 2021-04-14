В Україні за добу виявили 14 553 нових хворих на коронавірус
Станом на 14 квітня в Україні з початку пандемії підтвердили зараження у 1 887 338 осіб. Минулої доби, 13 квітня, ця кількість збільшилася на 14 553.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.
Читайте також Новини про коронавірус 13 квітня: британський штам вражає вагітних, Pfizer їде в Україну
Також 13 квітня ️госпіталізовано 5 063 особи. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 467 людей, ️️одужало – 12 384 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 134 342 тестувань (методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450). З початку пандемії проведено 8 770 753 ПЛР-тестувань.
За весь час пандемії в Україні️
- захворіло – 1 887 338 осіб;
- одужало – 1 442 618 осіб;
- летальних випадків – 38 225.
Скільки людей вакциновано
- 15 152 людини щеплено проти COVID-19 за 13 квітня 2021 року в Україні.
- 403 553 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
- ️Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.
- ️Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 449 960 людей.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1 457 випадків/ 1 970 щеплень;
- Вінницька область – 380 випадків/ 210 щеплень;
- Волинська область – 374 випадки/ 470 щеплень;
- Дніпропетровська область – 606 випадків/ 1 710 щеплень;
- Донецька область – 837 випадків/ 470 щеплень;
- Житомирська область – 392 випадки/ 620 щеплень;
- Закарпатська – 157 випадків/ 470 щеплень;
- Запорізька область – 876 випадків/ 670 щеплень;
- Івано-Франківська область – 162 випадки/ 487 щеплень;
- Київська область – 845 випадків/ 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 120 випадків/ 350 щеплень;
- Луганська область – 321 випадок/ 330 щеплень;
- Львівська область – 963 випадки/ 2 670 щеплень;
- Миколаївська область – 422 випадки/ 450 щеплень;
- Одеська область – 906 випадків/ 650 щеплень;
- Полтавська область – 900 випадків/ 490 щеплень;
- Рівненська область – 616 випадків/ 370 щеплень;
- Сумська область – 463 випадки/ 270 щеплень;
- Тернопільська область – 469 випадків/ 600 щеплень;
- Харківська область – 1 255 випадків/ 390 щеплень;
- Херсонська область – 208 випадків/ 280 щеплень;
- Хмельницька область – 854 випадки/ 640 щеплень;
- Черкаська область – 581 випадок/ 0 щеплень;
- Чернівецька область – 204 випадки/ 310 щеплень;
- Чернігівська область – 185 випадків/ 275 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Поділитися новиною