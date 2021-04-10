В Україні за добу виявили 17 463 нових хворих на коронавірус, майже 400 смертей

За минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість інфікованих українців з початку пандемії зросла до 1 841 137.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.
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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники. Також 9 квітня госпіталізовано 4 709 осіб.
На жаль, 398 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 10 722 особи одужали.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 841 137 осіб;
- одужало – 1 405 826 осіб;
- летальних випадків – 36 779.
Ситуація з вакцинацією
- За минулу добу, 9 квітня, 19 858 людей отримали щеплення проти COVID-19.
- 373 002 людини вакциновано від початку кампанії.
- Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.
- До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалась 435 451 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1605 випадків/ 1 850 щеплень;
- Вінницька область – 438 випадків/ 840 щеплень;
- Волинська область – 512 випадків/ 460 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;
- Донецька область – 908 випадків/ 750 щеплень;
- Житомирська область – 560 випадків/ 740 щеплень;
- Закарпатська – 225 випадків/ 460 щеплень;
- Запорізька область – 741 випадок/ 650 щеплень;
- Івано-Франківська область – 134 випадки/ 539 щеплень;
- Київська область – 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;
- Кіровоградська область – 177 випадків/ 700 щеплень;
- Луганська область – 263 випадки/ 390 щеплень;
- Львівська область – 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;
- Миколаївська область – 375 випадків/ 269 щеплень;
- Одеська область – 1 058 випадків/ 710 щеплень;
- Полтавська область – 764 випадки/ 770 щеплень;
- Рівненська область – 535 випадків/ 580 щеплень;
- Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;
- Тернопільська область – 533 випадки/ 650 щеплень;
- Харківська область – 1 343 випадки/ 410 щеплень;
- Херсонська область – 321 випадок/ 440 щеплень;
- Хмельницька область – 764 випадки/ 1000 щеплень;
- Черкаська область – 764 випадки/ 50 щеплень;
- Чернівецька область – 331 випадок/ 510 щеплень;
- Чернігівська область – 577 випадків/ 310 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки проведено тестувань
За минулу добу здійснено 122 181 тестування за добу (методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).
За весь час пандемії в Україні проведено 8 622 424 ПЛР-тестувань.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу