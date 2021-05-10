В Україні за добу виявили 2 817 нових хворих на коронавірус

10 травня 2021 , 05:19
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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

За минулу добу, 9 травня, в Україні зафіксували 2 817 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Близько тисячі українців отримали щеплення проти COVID-19.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 159 дітей та 31 медпрацівник. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

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Також за минулу добу госпіталізовано 1 414 особу. 119 людей, на жаль, померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 9 002 особи.

9 травня здійснено 21 883 тестувань (методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

За весь час пандемії в Україні
  • захворіло – 2 122 327 осіб;
  • одужало – 1 768 753 особи;
  • летальних випадків – 46 512;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.

Ситуація з вакцинацією

  • За минулу добу, 9 травня, щеплено 1 004 людини проти COVID-19.
  • 863 645 людей вакциновано від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
  • Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.
  • Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.

Кількість захворювань в регіонах за 9 травня та кількість щеплень

  • м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
  • Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
  • Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
  • Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
  • Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
  • Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
  • Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
  • Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
  • Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
  • Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
  • Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
  • Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
  • Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
  • Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
  • Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
  • Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
  • Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
  • Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Сімсек