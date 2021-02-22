В Україні за добу виявили 3 206 хворих на коронавірус
За минулу добу, 21 лютого, в Україні кількість виявлених хворих на коронавірусну інфекцію зросла на 3 206. Загальна кількість підтверджених хворих з початку пандемії зросла до 1 307 662.
Джерело:24 канал
Очільник МОЗ Максим Степанов також повідомив, що серед нових хворих – 216 дітей та 78 медпрацівників.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 307 662 особи;
- одужало – 1 147 426 осіб;
- летальних випадків – 25 156;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Також за минулу добу, 21 лютого, госпіталізовано 1 443 особи. На жаль, 53 людини померли від ускладнень, одужало – 1 353 пацієнти.
За добу здійснено 20 183 тестування (методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 328 випадків;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 285 випадків;
- Закарпатська область – 233 випадки;
- Запорізька область – 50 випадків;
- Івано-Франківська область – 515 випадків;
- Київська область – 166 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 279 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 124 випадки;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 36 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Тернопільська область – 129 випадків;
- Харківська область – 50 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 38 випадків;
- Чернівецька область – 259 випадків;
- Чернігівська область – 27 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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