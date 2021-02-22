В Україні за добу виявили 3 206 хворих на коронавірус

22 лютого 2021 , 08:17
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Джерело:

24 канал

За минулу добу, 21 лютого, в Україні кількість виявлених хворих на коронавірусну інфекцію зросла на 3 206. Загальна кількість підтверджених хворих з початку пандемії зросла до 1 307 662.

Очільник МОЗ Максим Степанов також повідомив, що серед нових хворих – 216 дітей та 78 медпрацівників.

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За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 307 662 особи;
  • одужало – 1 147 426 осіб;
  • летальних випадків – 25 156;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Також за минулу добу, 21 лютого, госпіталізовано 1 443 особи. На жаль, 53 людини померли від ускладнень, одужало – 1 353 пацієнти.

За добу здійснено 20 183 тестування (методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 169 випадків;
  • Вінницька область – 328 випадків;
  • Волинська область – 75 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 285 випадків;
  • Закарпатська область – 233 випадки;
  • Запорізька область – 50 випадків;
  • Івано-Франківська область – 515 випадків;
  • Київська область – 166 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 279 випадків;
  • Миколаївська область – 123 випадки;
  • Одеська область – 124 випадки;
  • Полтавська область – 75 випадків;
  • Рівненська область – 36 випадків;
  • Сумська область – 60 випадків;
  • Тернопільська область – 129 випадків;
  • Харківська область – 50 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 38 випадків;
  • Чернівецька область – 259 випадків;
  • Чернігівська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу