В Україні за добу виявили 3 206 хворих на коронавірус

Джерело:24 канал
За минулу добу, 21 лютого, в Україні кількість виявлених хворих на коронавірусну інфекцію зросла на 3 206. Загальна кількість підтверджених хворих з початку пандемії зросла до 1 307 662.
Очільник МОЗ Максим Степанов також повідомив, що серед нових хворих – 216 дітей та 78 медпрацівників.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Також за минулу добу, 21 лютого, госпіталізовано 1 443 особи. На жаль, 53 людини померли від ускладнень, одужало – 1 353 пацієнти.
За добу здійснено 20 183 тестування (методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу