За минулу добу, 8 березня, коронавірусну інфекцію виявили у 3 261 людини. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у місті Київ (201).

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що серед нових хворих – 160 дітей та 54 медпрацівники.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 410 061 особа;

одужало – 1 199 229 осіб;

летальних випадків – 27 204.

За минулу добу в Україні госпіталізовано 1 837 осіб. На жаль, 76 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 975 пацієнтів.

Ситуація з тестуванням

8 березня здійснено 18 207 тестувань (методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432). З початку пандемії в Україні проведено 7 154 442 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за 8 березня

м. Київ – 201 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 62 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 71 випадок;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 13 випадків;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 69 випадків;

Тернопільська область – 97 випадків;

Харківська область – 196 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 8 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 409 випадків;

Чернігівська область – 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал