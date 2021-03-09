В Україні за добу виявили 3 261 нового хворого на коронавірус
За минулу добу, 8 березня, коронавірусну інфекцію виявили у 3 261 людини. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у місті Київ (201).
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що серед нових хворих – 160 дітей та 54 медпрацівники.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 410 061 особа;
- одужало – 1 199 229 осіб;
- летальних випадків – 27 204.
За минулу добу в Україні госпіталізовано 1 837 осіб. На жаль, 76 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 975 пацієнтів.
Ситуація з тестуванням
8 березня здійснено 18 207 тестувань (методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432). З початку пандемії в Україні проведено 7 154 442 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за 8 березня
- м. Київ – 201 випадок;
- Вінницька область – 460 випадків;
- Волинська область – 62 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 71 випадок;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 13 випадків;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 162 випадки;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 151 випадок;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 69 випадків;
- Тернопільська область – 97 випадків;
- Харківська область – 196 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 8 випадків;
- Черкаська область – 28 випадків;
- Чернівецька область – 409 випадків;
- Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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