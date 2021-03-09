В Україні за добу виявили 3 261 нового хворого на коронавірус

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За минулу добу, 8 березня, коронавірусну інфекцію виявили у 3 261 людини. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у місті Київ (201).
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що серед нових хворих – 160 дітей та 54 медпрацівники.
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За минулу добу в Україні госпіталізовано 1 837 осіб. На жаль, 76 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 975 пацієнтів.
8 березня здійснено 18 207 тестувань (методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432). З початку пандемії в Україні проведено 7 154 442 ПЛР-тестувань.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал