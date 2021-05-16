В Україні за добу виявили 3 620 нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 15 травня, підтвердили 3 620 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що серед нових хворих – 172 дитини та 60 медпрацівників.
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Також за минулу добу госпіталізовано 2 208 осіб. На жаль, 133 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужала – 7 921 особа.
За добу здійснено 38 911 тестувань (методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).
- захворіло – 2 153 864 особи;
- одужало – 1 857 724 особи;
- летальних випадків – 48 075;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
Ситуація з вакцинацією
За минулу добу, 15 травня, в Україні 6 164 людини щеплено проти COVID-19.
939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;
- Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;
- Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;
- Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;
- Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;
- Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;
- Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;
- Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;
- Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;
- Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;
- Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;
- Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;
- Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;
- Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;
- Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;
- Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;
- Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;
- Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;
- Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;
- Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;
- Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;
- Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;
- Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;
- Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;
- Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу