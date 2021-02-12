Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримало 1 262 867 людей. За минулу добу лабораторії повідомили про 4 773 нових хворих українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що за минулу добу, 11 лютого, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників. Читайте також Новини про коронавірус 11 лютого: "суперносії" COVID-19, ріст захворюваності в Україні За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях. Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 11 лютого: м. Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 307 випадків;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 297 випадків;

Донецька область – 147 випадків;

Житомирська область – 185 випадків;

Закарпатська область – 314 випадків;

Запорізька область – 153 випадки;

Івано-Франківська область – 592 випадки;

Київська область – 246 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 373 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 91 випадок;

Рівненська область – 130 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 189 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 145 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 243 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За весь час пандемії в Україні: На коронавірус захворіло – 1 262 867 осіб;

Одужало – 1 106 155 осіб;

Летальних випадків – 24 174. Ситуація з тестуванням За минулу добу здійснено 40 899 тестувань (методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064). За весь час пандемії в Україні проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу