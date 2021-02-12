В Україні за добу виявили 4 773 випадки зараження коронавірусом: статистика

12 лютого 2021 , 08:17
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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримало 1 262 867 людей. За минулу добу лабораторії повідомили про 4 773 нових хворих українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що за минулу добу, 11 лютого, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 11 лютого:

  • м. Київ – 348 випадків;
  • Вінницька область – 307 випадків;
  • Волинська область – 117 випадків;
  • Дніпропетровська область – 297 випадків;
  • Донецька область – 147 випадків;
  • Житомирська область – 185 випадків;
  • Закарпатська область – 314 випадків;
  • Запорізька область – 153 випадки;
  • Івано-Франківська область – 592 випадки;
  • Київська область – 246 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 52 випадки;
  • Львівська область – 373 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Полтавська область – 91 випадок;
  • Рівненська область – 130 випадків;
  • Сумська область – 103 випадки;
  • Тернопільська область – 168 випадків;
  • Харківська область – 189 випадків;
  • Херсонська область – 48 випадків;
  • Хмельницька область – 145 випадків;
  • Черкаська область – 122 випадки;
  • Чернівецька область – 243 випадки;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

  • На коронавірус захворіло – 1 262 867 осіб;
  • Одужало – 1 106 155 осіб;
  • Летальних випадків – 24 174.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 40 899 тестувань (методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064). За весь час пандемії в Україні проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.


План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу