В Україні за добу виявили 4 773 випадки зараження коронавірусом: статистика

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримало 1 262 867 людей. За минулу добу лабораторії повідомили про 4 773 нових хворих українців.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що за минулу добу, 11 лютого, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 11 лютого:
- м. Київ – 348 випадків;
- Вінницька область – 307 випадків;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 297 випадків;
- Донецька область – 147 випадків;
- Житомирська область – 185 випадків;
- Закарпатська область – 314 випадків;
- Запорізька область – 153 випадки;
- Івано-Франківська область – 592 випадки;
- Київська область – 246 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 373 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 91 випадок;
- Рівненська область – 130 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 168 випадків;
- Харківська область – 189 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 145 випадків;
- Черкаська область – 122 випадки;
- Чернівецька область – 243 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні:
- На коронавірус захворіло – 1 262 867 осіб;
- Одужало – 1 106 155 осіб;
- Летальних випадків – 24 174.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 40 899 тестувань (методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064). За весь час пандемії в Україні проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу