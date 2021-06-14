За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
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Також за минулу добу госпіталізовано 464 особи. На жаль, 13 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 3 328 осіб одужало.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 11 638 осіб,
- методом ІФА – 1 589 осіб,
- експрес-тестами – 4 629 осіб.
Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах
- м. Київ – 89 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 18 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 випадок;
- Донецька область – 0 випадків;
- Житомирська область – 24 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 44 випадків;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 11 випадків;
- Львівська область – 4 випадки;
- Миколаївська область – 42 випадки;
- Одеська область – 13 випадки;
- Полтавська область – 11 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 9 випадків;
- Тернопільська область – 27 випадків;
- Харківська область – 5 випадки;
- Херсонська область – 4 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадки;
- Черкаська область – 9 випадків;
- Чернівецька область – 15 випадок;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу