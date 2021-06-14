За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

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Також за минулу добу госпіталізовано 464 особи. На жаль, 13 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 3 328 осіб одужало.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 11 638 осіб,

методом ІФА – 1 589 осіб,

експрес-тестами – 4 629 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 223 978 осіб;

одужало – 2 130 665 осіб;

летальних випадків – 51 692;

проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.

Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах

м. Київ – 89 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 18 випадок;

Донецька область – 0 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 44 випадків;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 13 випадки;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 27 випадків;

Харківська область – 5 випадки;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 0 випадки;

Черкаська область – 9 випадків;

Чернівецька область – 15 випадок;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу