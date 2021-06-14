За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Читайте також Новини про коронавірус 13 червня: зміна головних симптомів, статистика

Також за минулу добу госпіталізовано 464 особи. На жаль, 13 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 3 328 осіб одужало.

За добу протестовано:

  •  методом ПЛР – 11 638 осіб,
  • методом ІФА – 1 589 осіб,
  •  експрес-тестами – 4 629 осіб.

Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах

  • м. Київ – 89 випадків;
  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 18 випадків;
  • Дніпропетровська область – 18 випадок;
  • Донецька область – 0 випадків;
  • Житомирська область – 24 випадки;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 44 випадків;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 30 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 11 випадків;
  • Львівська область – 4 випадки;
  • Миколаївська область – 42 випадки;
  • Одеська область – 13 випадки;
  • Полтавська область – 11 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 9 випадків;
  • Тернопільська область – 27 випадків;
  • Харківська область – 5 випадки;
  • Херсонська область – 4 випадки;
  • Хмельницька область – 0 випадки;
  • Черкаська область – 9 випадків;
  • Чернівецька область – 15 випадок;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Каратин правила зеленої зони
Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

 