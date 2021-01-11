Станом на 11 січня в Україні підтверджено зараження коронавірусною інфекцією у 1 119 314 осіб. За минулу добу, 10 січня, кількість хворих збільшилася на 4288.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.

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4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники,

– повідомив міністр.

Також за минулу добу в Україні госпіталізовано 1 372 особи і здійснено 16 061 тестування (методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні від ускладнень померло 19 835 людей, за минулу добу зафіксовано ще 68 летальних випадків. Одужало 796 417 пацієнтів, за добу – 4 819 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за 10 січня:

м. Київ – 371 випадок;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 243 випадки;

Донецька область – 153 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 458 випадків;

Івано-Франківська область – 92 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 140 випадків;

Львівська область – 160 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 312 випадків;

Полтавська область – 217 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 103 випадки;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 159 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 229 випадків;

Чернівецька область – 153 випадки;

Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу