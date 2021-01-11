В Україні за добу виявили 4288 нових хворих на COVID-19: статистика
Станом на 11 січня в Україні підтверджено зараження коронавірусною інфекцією у 1 119 314 осіб. За минулу добу, 10 січня, кількість хворих збільшилася на 4288.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
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4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники,
– повідомив міністр.
Також за минулу добу в Україні госпіталізовано 1 372 особи і здійснено 16 061 тестування (методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).
Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні від ускладнень померло 19 835 людей, за минулу добу зафіксовано ще 68 летальних випадків. Одужало 796 417 пацієнтів, за добу – 4 819 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за 10 січня:
- м. Київ – 371 випадок;
- Вінницька область – 97 випадків;
- Волинська область – 103 випадки;
- Дніпропетровська область – 243 випадки;
- Донецька область – 153 випадки;
- Житомирська область – 120 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 458 випадків;
- Івано-Франківська область – 92 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 140 випадків;
- Львівська область – 160 випадків;
- Миколаївська область – 293 випадки;
- Одеська область – 312 випадків;
- Полтавська область – 217 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 103 випадки;
- Харківська область – 96 випадків;
- Херсонська область – 159 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 229 випадків;
- Чернівецька область – 153 випадки;
- Чернігівська область – 79 випадків.
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