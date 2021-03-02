В Україні за добу виявили 5 336 випадків інфікування коронавірусом
З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили COVID-19 у 1 357 470 людей. За минулу добу, 1 березня, кількість хворих зросла на 5 336.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 308 дітей та 218 медпрацівників.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 357 470 осіб;
- одужало – 1 176 918 осіб;
- летальних випадків – 26 212.
Ситуація з тестуванням
1 березня здійснено 54 994 тестувань (методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).
За весь час пандемії в Україні проведено 6 948 980 ПЛР-тестувань.
COVID-19 за минулу добу
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463). Також за минулу добу госпіталізовано 1 410 осіб. 162 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 5 194 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 463 випадки;
- Вінницька область – 453 випадки;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 206 випадків;
- Донецька область – 107 випадків;
- Житомирська область – 94 випадки;
- Закарпатська область – 438 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 649 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 26 випадків;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 349 випадків;
- Миколаївська область – 153 випадки;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 108 випадків;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 146 випадків;
- Харківська область – 319 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 93 випадки;
- Чернівецька область – 504 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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