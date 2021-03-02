Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 308 дітей та 218 медпрацівників.

Читайте також Новини про коронавірус 1 березня: Степанов отримав щеплення, сайт для запису на вакцинацію

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 357 470 осіб;

одужало – 1 176 918 осіб;

летальних випадків – 26 212.

Ситуація з тестуванням

1 березня здійснено 54 994 тестувань (методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

За весь час пандемії в Україні проведено 6 948 980 ПЛР-тестувань.

COVID-19 за минулу добу

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463). Також за минулу добу госпіталізовано 1 410 осіб. 162 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 5 194 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 463 випадки;

Вінницька область – 453 випадки;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 206 випадків;

Донецька область – 107 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 438 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 649 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 26 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 349 випадків;

Миколаївська область – 153 випадки;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 108 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 146 випадків;

Харківська область – 319 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 93 випадки;

Чернівецька область – 504 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.