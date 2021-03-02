В Україні за добу виявили 5 336 випадків інфікування коронавірусом

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили COVID-19 у 1 357 470 людей. За минулу добу, 1 березня, кількість хворих зросла на 5 336.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 308 дітей та 218 медпрацівників.
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1 березня здійснено 54 994 тестувань (методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).
За весь час пандемії в Україні проведено 6 948 980 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463). Також за минулу добу госпіталізовано 1 410 осіб. 162 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 5 194 особи.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу