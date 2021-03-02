В Україні за добу виявили 5 336 випадків інфікування коронавірусом

2 березня 2021 , 08:20
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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили COVID-19 у 1 357 470 людей. За минулу добу, 1 березня, кількість хворих зросла на 5 336.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 308 дітей та 218 медпрацівників.

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За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 357 470 осіб;
  • одужало – 1 176 918 осіб;
  • летальних випадків – 26 212.

Ситуація з тестуванням

1 березня здійснено 54 994 тестувань (методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

За весь час пандемії в Україні проведено 6 948 980 ПЛР-тестувань.

COVID-19 за минулу добу

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463). Також за минулу добу госпіталізовано 1 410 осіб. 162 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 5 194 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 463 випадки;
  • Вінницька область – 453 випадки;
  • Волинська область – 140 випадків;
  • Дніпропетровська область – 206 випадків;
  • Донецька область – 107 випадків;
  • Житомирська область – 94 випадки;
  • Закарпатська область – 438 випадків;
  • Запорізька область – 163 випадки;
  • Івано-Франківська область – 649 випадків;
  • Київська область – 231 випадок;
  • Кіровоградська область – 26 випадків;
  • Луганська область – 32 випадки;
  • Львівська область – 349 випадків;
  • Миколаївська область – 153 випадки;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 131 випадок;
  • Рівненська область – 108 випадків;
  • Сумська область – 37 випадків;
  • Тернопільська область – 146 випадків;
  • Харківська область – 319 випадків;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 105 випадків;
  • Черкаська область – 93 випадки;
  • Чернівецька область – 504 випадки;
  • Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу