Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 1 287 141 особа. За минулу добу, 17 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 6 237 людей.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що 5 225 пацієнтів одужали, а 163 — померли від ускладнень. Також до лікарень потрапили 2 222 людей.

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Від початку пандемії виявили 1 287 141 випадок коронавірусу серед українців. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 — померли від ускладнень.

Найбільше випадків зафіксували в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях, а також у Києві (513).

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

м. Київ – 513 випадків;

Вінницька область – 514 випадків;

Волинська область – 163 випадки;

Дніпропетровська область – 205 випадків;

Донецька область – 171 випадок;

Житомирська область – 438 випадків;

Закарпатська область – 500 випадків;

Запорізька область – 88 випадків;

Івано-Франківська область – 799 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 300 випадків;

Миколаївська область – 119 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 156 випадків;

Рівненська область –167 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 64 688 тестувань (методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).

За весь час пандемії в Україні проведено 6 625 529 ПЛР-тестувань.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу