В Україні за добу виявили 6 237 нових випадків COVID-19
Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 1 287 141 особа. За минулу добу, 17 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 6 237 людей.
Джерело:24 канал
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що 5 225 пацієнтів одужали, а 163 — померли від ускладнень. Також до лікарень потрапили 2 222 людей.
Читайте також Вперше: в Україні розгорнуть тимчасовий шпиталь для заражених COVID-19
Від початку пандемії виявили 1 287 141 випадок коронавірусу серед українців. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 — померли від ускладнень.
Найбільше випадків зафіксували в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях, а також у Києві (513).
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:
- м. Київ – 513 випадків;
- Вінницька область – 514 випадків;
- Волинська область – 163 випадки;
- Дніпропетровська область – 205 випадків;
- Донецька область – 171 випадок;
- Житомирська область – 438 випадків;
- Закарпатська область – 500 випадків;
- Запорізька область – 88 випадків;
- Івано-Франківська область – 799 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 300 випадків;
- Миколаївська область – 119 випадків;
- Одеська область – 201 випадок;
- Полтавська область – 156 випадків;
- Рівненська область –167 випадків;
- Сумська область – 194 випадки;
- Тернопільська область – 215 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 64 688 тестувань (методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).
За весь час пандемії в Україні проведено 6 625 529 ПЛР-тестувань.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною