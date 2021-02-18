В Україні за добу виявили 6 237 нових випадків COVID-19

Джерело:24 канал
Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 1 287 141 особа. За минулу добу, 17 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 6 237 людей.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що 5 225 пацієнтів одужали, а 163 — померли від ускладнень. Також до лікарень потрапили 2 222 людей.
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Від початку пандемії виявили 1 287 141 випадок коронавірусу серед українців. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 — померли від ускладнень.
Найбільше випадків зафіксували в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях, а також у Києві (513).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 64 688 тестувань (методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).
За весь час пандемії в Україні проведено 6 625 529 ПЛР-тестувань.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу