В Україні за добу виявили 6 792 нових випадки COVID-19
Загалом з початку поширення коронавірусної інфекції в Україні захворіло 1 467 548 осіб. За минулу добу, 14 березня, ця кількість зросла на 6 792.
Джерело:24 канал
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що серед нових хворих за минулу добу – 326 дітей та 109 медпрацівників.
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Також 14 березня госпіталізовано 2 497 людей. На жаль, 130 хворих на коронавірус померли від ускладнень. 3 491 особа одужала.
За минулу добу, 14 березня, здійснено 27 598 тестувань (методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).
За весь час пандемії в Україні проведено 7 377 404 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
Кількість випадків інфікування коронавірусом в регіонах за 14 березня:
- м. Київ – 313 випадків;
- Вінницька область – 426 випадків;
- Волинська область – 129 випадків;
- Дніпропетровська область – 439 випадків;
- Донецька область – 85 випадків;
- Житомирська область – 778 випадків;
- Закарпатська – 333 випадки;
- Запорізька область – 61 випадок;
- Івано-Франківська область – 330 випадків;
- Київська область – 464 випадки;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська – 19 випадків;
- Львівська область – 552 випадки;
- Миколаївська область – 310 випадків;
- Одеська область – 407 випадків;
- Полтавська область – 165 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 197 випадків;
- Тернопільська область – 274 випадки;
- Харківська область – 373 випадки;
- Херсонська область – 53 випадки;
- Хмельницька область – 329 випадків;
- Черкаська область – 144 випадки;
- Чернівецька область – 396 випадків;
- Чернігівська область – 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загалом з початку пандемії в Україні
- захворіло – 1 467 548 осіб;
- одужало – 1 226 007 осіб;
- летальних випадків – 28 433.
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