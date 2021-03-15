В Україні за добу виявили 6 792 нових випадки COVID-19

Джерело:24 канал
Загалом з початку поширення коронавірусної інфекції в Україні захворіло 1 467 548 осіб. За минулу добу, 14 березня, ця кількість зросла на 6 792.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що серед нових хворих за минулу добу – 326 дітей та 109 медпрацівників.
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Також 14 березня госпіталізовано 2 497 людей. На жаль, 130 хворих на коронавірус померли від ускладнень. 3 491 особа одужала.
За минулу добу, 14 березня, здійснено 27 598 тестувань (методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).
За весь час пандемії в Україні проведено 7 377 404 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал