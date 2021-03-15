В Україні за добу виявили 6 792 нових випадки COVID-19

Загалом з початку поширення коронавірусної інфекції в Україні захворіло 1 467 548 осіб. За минулу добу, 14 березня, ця кількість зросла на 6 792.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що серед нових хворих за минулу добу – 326 дітей та 109 медпрацівників.

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Також 14 березня госпіталізовано 2 497 людей. На жаль, 130 хворих на коронавірус померли від ускладнень. 3 491 особа одужала.

Що відомо про тестування на коронавірус в Україні За минулу добу, 14 березня, здійснено 27 598 тестувань (методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024). За весь час пандемії в Україні проведено 7 377 404 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість випадків інфікування коронавірусом в регіонах за 14 березня:

м. Київ – 313 випадків;

Вінницька область – 426 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 439 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 778 випадків;

Закарпатська – 333 випадки;

Запорізька область – 61 випадок;

Івано-Франківська область – 330 випадків;

Київська область – 464 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська – 19 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 310 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 165 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 197 випадків;

Тернопільська область – 274 випадки;

Харківська область – 373 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 329 випадків;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 396 випадків;

Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом з початку пандемії в Україні

захворіло – 1 467 548 осіб;

одужало – 1 226 007 осіб;

летальних випадків – 28 433.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал