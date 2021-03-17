В Україні за добу виявили 11 833 випадки інфікування коронавірусом
З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили інфікування у 1 489 023 осіб. За минулу добу, 16 березня, кількість виявлених випадків зросла на 11 833.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу захворіло також захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.
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16 березня в Україні госпіталізовано 4 887 осіб. 289 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 5 467 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 16 березня:
- м. Київ – 1 121 випадок;
- Вінницька область – 750 випадків;
- Волинська область – 239 випадків;
- Дніпропетровська область – 539 випадків;
- Донецька область – 373 випадки;
- Житомирська область – 482 випадки;
- Закарпатська – 557 випадків;
- Запорізька область – 348 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 630 випадків;
- Кіровоградська область – 112 випадків;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 884 випадки;
- Миколаївська область – 452 випадки;
- Одеська область – 883 випадки;
- Полтавська область – 265 випадків;
- Рівненська область – 433 випадки;
- Сумська область – 283 випадки;
- Тернопільська область – 485 випадків;
- Харківська область – 750 випадків;
- Херсонська область – 66 випадків;
- Хмельницька область – 703 випадки;
- Черкаська область – 297 випадків;
- Чернівецька область – 481 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 121 144 тестувань (методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143). З початку пандемії в Україні проведено 7 467 108 ПЛР-тестувань.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу
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