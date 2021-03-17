В Україні за добу виявили 11 833 випадки інфікування коронавірусом

З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили інфікування у 1 489 023 осіб. За минулу добу, 16 березня, кількість виявлених випадків зросла на 11 833.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу також захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

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16 березня в Україні госпіталізовано 4 887 осіб. 289 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 5 467 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

захворіло – 1 489 023 особи;

одужало – 1 237 676 осіб;

летальних випадків – 28 986.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 16 березня:

​м. Київ – 1 121 випадок;

Вінницька область – 750 випадків;

Волинська область – 239 випадків;

Дніпропетровська область – 539 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 482 випадки;

Закарпатська – 557 випадків;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 630 випадків;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 884 випадки;

Миколаївська область – 452 випадки;

Одеська область – 883 випадки;

Полтавська область – 265 випадків;

Рівненська область – 433 випадки;

Сумська область – 283 випадки;

Тернопільська область – 485 випадків;

Харківська область – 750 випадків;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 703 випадки;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 481 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 121 144 тестувань (методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143). З початку пандемії в Україні проведено 7 467 108 ПЛР-тестувань.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу