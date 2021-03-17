В Україні за добу виявили 11 833 випадки інфікування коронавірусом

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили інфікування у 1 489 023 осіб. За минулу добу, 16 березня, кількість виявлених випадків зросла на 11 833.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу також захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.
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16 березня в Україні госпіталізовано 4 887 осіб. 289 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 5 467 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.За весь час пандемії в Україні
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 121 144 тестувань (методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143). З початку пандемії в Україні проведено 7 467 108 ПЛР-тестувань.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу