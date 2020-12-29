В Україні за добу виявили 6 988 хворих на коронавірус: статистика
Станом на 29 грудня 2020 року в Україні з початку епідемії коронавірусної інфекції захворіли 1 037 362 людини. За минулу добу кількість заражених збільшилася на 6 988 нових випадків.
Поширення COVID-19 в Україні за минулу добу
За останню добу, 28 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
Читайте також Новини про коронавірус 28 грудня: звернення ВООЗ до Степанова, передозування вакциною
Серед нових хворих за 28 грудня – 324 дитини та 337 медпрацівників. Також госпіталізовано 1 298 осіб.
На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 232 людини. Одужало – 16 106 осіб. За добу здійснено 43 585 тестувань (методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 037 362 особи;
- одужало – 681 835 осіб;
- летальних випадків – 18 081;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.
Кількість захворювань на COVID-19 станом на 29 грудня
- місто Київ – 109 008 випадків;
- Вінницька область – 22 078 випадків;
- Волинська область – 32 626 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
- Донецька область – 35 562 випадки;
- Житомирська область – 38 554 випадки;
- Закарпатська область – 27 974 випадки;
- Запорізька область – 52 689 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
- Київська область – 57 912 випадків;
- Кіровоградська область – 8 248 випадків;
- Луганська область – 10 054 випадки;
- Львівська область – 60 560 випадків;
- Миколаївська область – 30 300 випадків;
- Одеська область – 69 863 випадки;
- Полтавська область – 35 487 випадків;
- Рівненська область – 40 459 випадків;
- Сумська область – 40 170 випадків;
- Тернопільська область – 33 622 випадки;
- Харківська область – 68 395 випадків;
- Херсонська область – 17 327 випадків;
- Хмельницька область – 38 471 випадок;
- Черкаська область – 38 302 випадки;
- Чернівецька область – 39 662 випадки;
- Чернігівська область – 29 458 випадків.
4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною