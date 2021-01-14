Станом на 14 січня в Україні з початку поширення коронавірусної хвороби захворіло 1 138 764 особи. За минулу добу, 13 січня, кількість інфікованих збільшилася на 7 925.

Поширення COVID-19 в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.

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Від учора до лікарень госпіталізували 2 229 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на хворобу. Від ускладнень померли 162 хворих, натомість видужали 10 192 пацієнти.

Лабораторії здійснили 54 265 тестувань за добу: методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916.

Від початку пандемії в Україні захворіло – 1 138 764 особи, з них станом на 14 січня одужало – 837 063 хворих, натомість померли під час перебігу захворювання 20 376 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

Зверніть увагу! З 8 по 24 січня в Україні до кінця 24 січня діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період, про ставлення українців до обмежень читайте за посиланням.



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу