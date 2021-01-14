В Україні за добу виявили 7 925 нових випадків зараження COVID-19
Станом на 14 січня в Україні з початку поширення коронавірусної хвороби захворіло 1 138 764 особи. За минулу добу, 13 січня, кількість інфікованих збільшилася на 7 925.
Поширення COVID-19 в Україні
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
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Від учора до лікарень госпіталізували 2 229 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на хворобу. Від ускладнень померли 162 хворих, натомість видужали 10 192 пацієнти.
Від початку пандемії в Україні захворіло – 1 138 764 особи, з них станом на 14 січня одужало – 837 063 хворих, натомість померли під час перебігу захворювання 20 376 пацієнтів.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 794 випадки;
- Вінницька область – 214 випадків;
- Волинська область – 221 випадок;
- Дніпропетровська область – 317 випадків;
- Донецька область – 588 випадків;
- Житомирська область – 373 випадки;
- Закарпатська область – 119 випадків;
- Запорізька область – 554 випадки;
- Івано-Франківська область – 141 випадок;
- Київська область – 410 випадків;
- Кіровоградська область – 83 випадки;
- Луганська область – 214 випадків;
- Львівська область – 482 випадки;
- Миколаївська область – 460 випадків;
- Одеська область – 357 випадків;
- Полтавська область – 345 випадків;
- Рівненська область – 280 випадків;
- Сумська область – 265 випадків;
- Тернопільська область – 209 випадків;
- Харківська область – 378 випадків;
- Херсонська область – 117 випадків;
- Хмельницька область – 229 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Чернівецька область – 196 випадків;
- Чернігівська область – 272 випадки.
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