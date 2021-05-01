Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 374 дитини та 145 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

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Також за минулу добу госпіталізовано 3 051 людину. На жаль, 351 пацієнт помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 14 956 українців. 

 
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 2 078 086 осіб;
  • одужало – 1 670 481 особа;
  • летальних випадків – 44 436.

30 квітня здійснено 83 336 тестувань: методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865. З початку пандемії проведено 9 456 234 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за 30 квітня:

  • м. Київ – 671 випадок,
  • Вінницька область – 196 випадків,
  • Волинська область – 185 випадків,
  • Дніпропетровська область – 745 випадків,
  • Донецька область – 570 випадків,
  • Житомирська область – 218 випадків,
  • Закарпатська – 129 випадків,
  • Запорізька область – 405 випадків,
  • Івано-Франківська область – 131 випадок,
  • Київська область – 433 випадки,
  • Кіровоградська область – 173 випадки,
  • Луганська область – 157 випадків,
  • Львівська область – 448 випадків,
  • Миколаївська область – 245 випадків,
  • Одеська область – 454 випадки,
  • Полтавська область – 385 випадків,
  • Рівненська область – 291 випадок,
  • Сумська область – 188 випадків,
  • Тернопільська область – 200 випадків,
  • Харківська область – 730 випадків,
  • Херсонська область – 187 випадків,
  • Хмельницька область – 446 випадків,
  • Черкаська область – 537 випадків,
  • Чернівецька область – 98 випадків,
  • Чернігівська область – 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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